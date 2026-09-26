Не менее 11 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана

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По меньшей мере 11 человек погибли и еще 30 получили ранения в результате взрыва в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Reuters со ссылкой на службу спасения.

Как уточняет газета Dawn со ссылкой на полицию, взрыв был совершен при нападении на полицейский контрольно-пропускной пункт в населенном пункте Даразинда. Инцидент произошел в округе Дера-Исмаил-Хан.

По информации СМИ, ответственность за атаку на себя взяла террористическая организация "Техрик-е Талибан Пакистан" (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Среди погибших, по данным экстренных служб, восемь мужчин, две женщины и ребенок. Спасательные команды продолжают работать на месте, характер и причины взрыва выясняются.

Ранее в пригороде Дамаска в Сирии в автобусе сработало взрывное устройство. В результате пострадали 13 человек, а также погибли два человека. После инцидента больницы и отделения неотложной помощи привели в повышенную готовность.

