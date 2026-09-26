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26 сентября, 14:10

Город

Детский сад с бассейном построили в районе Метрогородок

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Завершено строительство детского сада с бассейном в районе Метрогородок на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажное здание, рассчитанное на 250 мест, расположено по адресу Открытое шоссе, дом 18а, строение 5, в составе жилого комплекса "Лосиноостровский парк". Площадь объекта – почти шесть тысяч квадратных метров.

Для комфортного нахождения детей и их всестороннего развития в здании были организованы многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для допзанятий, а также бассейн с зоной раздевалок и душевых. Помимо этого, есть медкабинет и пищеблок полного технологического цикла.

"Объект передан в систему образования Москвы и уже открылся для маленьких жителей района", – рассказал Ефимов.

На первом этаже размещены входная группа с вестибюлем и комнатой охраны, медицинский блок, бассейн и групповые ячейки для самых маленьких. Второй этаж отведен под физкультурный зал с кладовой для инвентаря, кабинеты для развивающих занятий и группы для детей. На третьем этаже находятся группы для старших дошкольников. В каждой групповой комнате предусмотрены раздевалки, игровая комната, зона спальни и буфет.

Здание выполнено в едином стиле с соседними домами. Корпус сформирован из нескольких прямоугольных объемов разной высоты, образующих ступенчатый силуэт. На фасаде сочетаются светлые и темные тона: основная часть стен отделана плиткой теплого песочного цвета, а углы и торцы выделены более темным оттенком. Вход украшает металлический каркас с декоративным узором.

Особое внимание уделено доступности здания для маломобильных групп населения. Входы не имеют перепадов высот, дверные проемы шириной не менее 0,9 метра, для перемещения между этажами установлен лифт. Внутренняя отделка выполнена из безопасных экологичных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам.

Прилегающая территория площадью почти 0,9 гектара благоустроена и озеленена. Для каждой возрастной группы оборудованы отдельные игровые площадки с теневыми навесами, установлены малые архитектурные формы и современное игровое оборудование. Также есть спортивная зона, пешеходные дорожки, места для хранения колясок и велосипедов, хозяйственная зона с контейнерной площадкой.

Детский сад спроектирован в соответствии с современными стандартами для образовательных учреждений. Возведение социальных учреждений в столице контролирует Мосгосстройнадзор.

"Строительство детского сада на земельном участке площадью около 0,9 гектара регулярно проверяли инспекторы комитета: на объект состоялось 12 выездов. В результате итогового контрольно-надзорного мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания проектной документации", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее новый детский сад на 350 мест заработал в районе Кунцево на западе Москвы. Его общая площадь составляет более 8,2 тысячи квадратных метров. Внутри здания есть игровые и спальные комнаты, помещения для занятий, мастерская-кулинариум, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и медицинский блок.

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