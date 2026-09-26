Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу

Фото: Getty Images/Patrick Smith

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Валантена Руайе во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу россиянина, который был посеян на турнире под первым номером. Руайе выступал без номера посева.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между представителем Гонконга Коулменом Вонгом (без номера посева) и парагвайцем Даниэлем Вальехо, посеянным под пятым номером.

30-летний Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP. На его счету 23 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет более 1 миллиона долларов. Действующим победителем является представитель Казахстана Александр Бублик.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева уступила в четвертьфинале турнира WTA 500 в Сингапуре канадке Лейле Фернандес со счетом 2:6, 5:7. Россиянка, посеянная под первым номером, не смогла обыграть 31-ю ракетку мира.

Для Фернандес, которая является финалисткой US Open 2021, эта победа стала выходом в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2025 года, когда она дошла до этой стадии в Гонконге. В настоящее время Андреева занимает пятое место в мировом рейтинге и является лучшей из россиянок. На ее счету шесть титулов WTA.

