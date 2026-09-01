Теннисист Берреттини рассказал об угрозах убийством его семье на "Ролан Гаррос"

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Итальянский теннисист Маттео Берреттини на пресс-конференции US Open сообщил, что во время турнира "Ролан Гаррос" его брат получал сообщения с угрозами убийством в адрес семьи спортсмена. Его слова передает La Gazzetta dello Sport.

Берреттини рассказал, что незнакомцы настаивали на его поражении в матче. Он заявил, что необходимо защищать игроков и делать все возможное для безопасной среды. Дополнительно было отмечено, что угрозы в виде сообщений получил и другой представитель Италии, выступающий в Индиан‑Уэллс.

"Во время "Ролан Гаррос" мой брат получил на телефон сообщения с угрозами в адрес моей семьи. Я выиграл игру, и они написали: "Маттео настолько слаб, что, если ты не заставишь его проиграть, мы убьем твою семью", – подчеркнул спортсмен.

Он уточнил, что обо всем сообщили в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР). Он и его близкие передали правоохранителям переписку с номерами отправителей.

Теннисист заметил, что с такими ситуациями сталкиваются не только звезды мирового тенниса. В частности, в марте 2026 года итальянка Лукреция Стефанини (138‑я ракетка мира) перед отборочным турниром в Индиан‑Уэллсе получила на свой номер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) угрозы убийством с требованием уступить в матче, а также фотографию пистолета.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не выступит на US Open. По словам спортсмена, он усердно работал со своей командой и медицинским персоналом после травмы правого колена. Однако ему требуется дополнительное время для восстановления.

