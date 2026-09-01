Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 17:50

Спорт

Теннисист Берреттини рассказал об угрозах убийством его семье на "Ролан Гаррос"

Фото: ТАСС/EPA/DARREN ENGLAND

Итальянский теннисист Маттео Берреттини на пресс-конференции US Open сообщил, что во время турнира "Ролан Гаррос" его брат получал сообщения с угрозами убийством в адрес семьи спортсмена. Его слова передает La Gazzetta dello Sport.

Берреттини рассказал, что незнакомцы настаивали на его поражении в матче. Он заявил, что необходимо защищать игроков и делать все возможное для безопасной среды. Дополнительно было отмечено, что угрозы в виде сообщений получил и другой представитель Италии, выступающий в Индиан‑Уэллс.

"Во время "Ролан Гаррос" мой брат получил на телефон сообщения с угрозами в адрес моей семьи. Я выиграл игру, и они написали: "Маттео настолько слаб, что, если ты не заставишь его проиграть, мы убьем твою семью", – подчеркнул спортсмен.

Он уточнил, что обо всем сообщили в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР). Он и его близкие передали правоохранителям переписку с номерами отправителей.

Теннисист заметил, что с такими ситуациями сталкиваются не только звезды мирового тенниса. В частности, в марте 2026 года итальянка Лукреция Стефанини (138‑я ракетка мира) перед отборочным турниром в Индиан‑Уэллсе получила на свой номер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) угрозы убийством с требованием уступить в матче, а также фотографию пистолета.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не выступит на US Open. По словам спортсмена, он усердно работал со своей командой и медицинским персоналом после травмы правого колена. Однако ему требуется дополнительное время для восстановления.

Читайте также


спорт

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика