Аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию

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Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево начали принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры приняты в связи с действующими в районе авиагаваней временными ограничениями на использование воздушного пространства. Это важно для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Информация появится на онлайн-табло.

Внуково уже переходил на обслуживание авиарейсов по согласованию с соответствующими органами днем 1 сентября. Спустя время ограничения были сняты.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Шанхай с семи до девяти рейсов в неделю. Еще два рейса будут выполняться по субботам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево, обратно из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам.

