Мишустин задал восьмиклассникам задачу по математике

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил образовательный комплекс "Орбита" в Домодедове и задал восьмиклассникам задачу по математике. Об этом сообщает ТАСС.

Он осмотрел школу, открывшуюся после реконструкции, и заглянул к ученикам профильного космического класса.

Глава кабмина предложил ребятам решить задачу. Он рассказал, что озеро зарастает камышом, причем каждый день площадь зарастания удваивается. Например, сегодня оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. На 30-й день озеро заросло наполовину. Мишустин спросил, когда оно зарастет полностью.

Один из учеников сразу ответил, что это произойдет на 31-й день. На вопрос премьера, почему, школьник пояснил, что озеро удваивается. Мишустин пожал ему руку, назвал молодцом и пообещал подарить специальную книжку.

Также Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. Глава государства отметил, что начало учебного года – это праздник, который объединяет все поколения. Отдельно он обратился к первоклассникам, заявив, что для них начинается новый этап жизни.

