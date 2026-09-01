ДТП произошло на проспекте Мира в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария произошла в районе дома 123 на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших уточняются.

В департаменте предупредили, что движение в сторону центра затруднено. В связи с этим автомобилистов призвали находить пути объезда.

Ранее мужчина и ребенок погибли в аварии на 92-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области. Там водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего в него и движущийся попутно автомобиль Chery въехала "ГАЗель".

Погибшие являлись водителем и пассажиром автомобиля Citroen. Еще три человека пострадали.

