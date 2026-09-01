Захарова пообещала ответ на закрытие Русского дома и генконсульства в ФРГ

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Россия ответит на решение Германии закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Русский дом и генконсульство давно не давали покоя властям ФРГ.

"Теперь придумали повод. Ну что ж – получат достойный ответ", – цитирует дипломата ТАСС.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Из-за этого воздушная гавань остановила рейсы и перенаправила прибывавшие самолеты в другие города.

По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки. Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения.

После этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине и о закрытии российского генконсульства в Бонне.

