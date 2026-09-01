Ливень обрушился на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный ливень с грозой и ветром обрушились на Москву.

В связи с непогодой комплекс городского хозяйства рекомендовал быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ожидается, что 1 сентября выльется до 5 литров воды на метр площади. При этом в ночь на среду, 2 сентября, на столичный регион также окажет влияние грозовой фронт. Днем не исключен кратковременный дождь.

Вместе с тем 2-го числа в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Предупреждение распространяется на период с 09:00 до 21:00.

До этого сообщалось, что сентябрь в Москве может быть теплее нормы. По прогнозам синоптиков, температура превысит нормальные значения на 0,5–1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается плюс 11,9 градуса. При этом осадков ожидается больше обычного.

