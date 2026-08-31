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31 августа, 16:23

Общество

Метеорологическая осень может прийти в Москву 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Метеорологическая осень может прийти в Москву в субботу, 5 сентября. Температура воздуха в этот день опустится до 15 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, 5 сентября регион ожидает погружение в осень из-за циклона, выходящего в Верхневолжье. Будет облачно и дождливо, температура окажется на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

"С высокой долей вероятности в Москве это будет первый день метеорологической осени, которая обоснуется в регионе с опозданием на три дня по отношению к средней многолетней дате", – указал специалист.

В воскресенье, 6 сентября, в столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето придет в столицу в середине сентября. Оно задержится не более чем за пять суток, после этого в городе ожидается "настоящая осень", отметил синоптик.

При этом, с его слов, сентябрь в Центральной России будет относительно теплым. Температура превысит норму на 1–2 градуса.

Облачная и теплая погода ожидается в Москве 1 сентября

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