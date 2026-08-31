Собянин: новая школа № 2005 в Куркине откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин посетил новый корпус школы № 2005 в районе Куркино, который примет первых учеников 1 сентября.

Четырехэтажное здание площадью около 6,1 тысячи квадратных метров построили по индивидуальному проекту. В школе оборудовали классы медицинского, инженерного, ИТ- и предпринимательского профилей, а также создали пространства для обучения и творчества и безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учиться здесь будут 448 старшеклассников.

Собянин отметил, что профильные классы должны помочь школьникам определиться с будущей профессией и получить необходимые для дальнейшего обучения знания. Всего к 1 сентября в Москве планируется открыть 20 новых школ. Еще около 100 образовательных учреждений выйдут из реконструкции.

Ранее сообщалось, что в Москве проектируют 11 уникальных "школ будущего", каждая из которых будет отличаться оригинальной архитектурой. Масштабная программа "Моя школа" продолжает развиваться.

В прошлом году было введено в эксплуатацию 50 зданий, в текущем – уже 100, а до 2027 года планируется обновить еще 85 объектов. Новые образовательные центры вместимостью от 1 до 2 тысяч человек спроектированы по принципу "город в городе".