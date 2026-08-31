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31 августа, 11:46

Город

В Москве появятся 11 крупных образовательных комплексов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице ведется проектирование 11 крупных образовательных комплексов нового поколения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Строительство новых образовательных комплексов – "школ будущего" – является отдельным направлением развития школьной инфраструктуры. Для каждого здания создадут индивидуальное архитектурное решение.

Как отметила Ракова, в городе более 1,5 тысячи школьных зданий, построенных в разные десятилетия, и многие из них морально устарели. Задача – не просто отремонтировать их, а полностью трансформировать образовательное пространство.

В прошлом году по программе "Моя школа" после реконструкции открыли 50 зданий, в этом – уже 100. Еще 85 школ начали обновлять к 1 сентября 2027 года.

"В модернизированных школах появляются пространства для разных форматов занятий – от классических уроков и лекций до групповой и индивидуальной работы, а современное оборудование позволяет развивать ИТ-, естественнонаучное и инженерное образование", – добавила заммэра.

Для зданий, которые открываются в этом году, разработали три варианта цветовых решений. Каждая школа выбирает оформление самостоятельно вместе с учениками. В интерьерах используют современную мебель и отделочные материалы.

Каждый новый комплекс будет рассчитан на 1–2 тысячи учеников и объединит начальную, основную и старшую школы. Пространства каждого блока адаптируют под возраст детей – от сенсорных зон для младших школьников до рекреаций для старшеклассников. Архитектурный облик каждой школы будет уникальным, для разработки концепций привлекают ведущие архитектурные бюро.

В основе организации пространства лежит принцип "город в городе". Внутри школ появятся свои площади и улицы, зоны спорта и рекреаций. Это особенно актуально для московского климата, когда значительная часть учебного года приходится на холодные месяцы.

Также появятся отдельные функциональные кластеры – научно-лабораторный, спортивно-оздоровительный и творческо-проектный. Их оснащение позволит школьникам выстраивать индивидуальные образовательные траектории.

При проектировании уделяют внимание инженерной инфраструктуре: противопожарные системы, кондиционирование и другие решения будут соответствовать высоким современным стандартам.

Ранее сообщалось, что "школу будущего" на 1 100 мест возведут в Басманном районе Москвы. На прилегающей территории создадут спортивные площадки и зоны для игр, проведут комплексное благоустройство и озеленение. Достроить школу планируется в 2028 году.

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