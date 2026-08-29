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29 августа, 16:09

Мэр Москвы

Собянин осмотрел обновленную школу в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в преддверии Дня знаний посетил обновленную школу № 656 имени Макаренко в Бескудниковском районе.

"Вообще у нас очень много школ, которые построены в 1960-е, 1970-е годы, и конечно они требуют обновления. Мы много новых школ строим, но везде новые школы не построишь, поэтому такую программу вместе с родительским сообществом, с педагогами разработали и новый стандарт, так называемый "Моя школа", – отметил Собянин в разговоре с педагогами, школьниками и их родителями.

Градоначальник также рассказал, что в рамках данной программы в 2026 году после реконструкции будут открыты 100 образовательных учреждений. По его словам, каждый десятый школьник пойдет в новую школу, что станет рекордом за всю историю Москвы.

Мэр также поинтересовался мнением педагогов, школьников и их родителей об обновленном здании. Последние поблагодарили Собянина за внимание к школе и подчеркнули, что работы были выполнены в кратчайшие сроки.

"Это кропотливая, это такая ручная работа, и времени на все про все около года требуется, чтобы вы долго не ходили по другим школам, не теснили соседей, а ходили в свою школу", – добавил мэр.

Он также пожелал школьникам хороших оценок в новом учебном году. Собянин выразил надежду, что ученикам будет комфортно учиться в обновленном учреждении.

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, школа № 656 имени Макаренко была построена в 1967 году. Полная реконструкция здания началась весной 2025 года. В ходе работ специалисты обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнили устройство перегородок и стяжки пола, внутреннюю отделку.

Кроме того, специалисты благоустроили пришкольную территорию. Обновленное здание вновь откроется 1 сентября 2026 года. Здесь будут учиться школьники с первого по восьмой классы.

Ранее стало известно, что в районе Гольяново появится образовательный комплекс на 1 050 мест. Здание на Амурской улице общей площадью около 20,5 тысячи квадратных метров будет включать три блока – детский сад, младшую и старшую школы. Помещения сделают светлыми и просторными.

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