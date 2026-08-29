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29 августа, 14:07

Мэр Москвы

Собянин рассказал Путину об открытии новых школ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил, что в 2026 году в столице одномоментно запускают 100 обновленных школ.

По словам мэра, для того, чтобы завершить ремонт в данных школах за год, было задействовано около 40 тысяч человек. Собянин назвал эту работу подвигом строителей.

"Надо было не только своевременно, но и качественно все это сделать", – добавил Собянин в преддверии Дня знаний.

Мэр также отметил, что к 1 сентября в Москве откроются 20 новых школ. По его словам, в целом по городу это станет рекордом, так как более 10% школьников пойдут в новые или обновленные здания.

Кроме того, Собянин рассказал о работе в городах-побратимах. По его словам, Москва провела комплексную реконструкцию 30 образовательных учреждений в Донецке и Луганске. В этом году при поддержке столицы открываются 5 обновленных школ. Мэр подчеркнул, что столица продолжит работу по обновлению школ в городах-побратимах.

Ранее Собянин сообщал, что еще 85 зданий школ комплексно отремонтируют в Москве в следующем году. Также он рассказал, что Москва приступила к проектированию и строительству десятка "школ будущего".

Кроме того, он также напомнил о развитии "Московской электронной школы", указав, что ее сервисами начинают пользоваться и в других регионах страны. Помимо этого, развиваются столичные колледжи. Внедрение современных стандартов позволяет подросткам получать качественное среднее профессиональное образование.

"Новости дня": "Московская электронная школа" заработает еще в пяти регионах

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