Семьи россиян, не вышедших на связь в Непале, призвали направить запрос о поиске

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Посольство РФ в Непале обратилось к родственникам россиян, которые не вышли на связь после наводнения, с просьбой направить официальные обращения о поиске. Это следует из заявления дипмиссии, размещенного в их телеграм-канале.

"Дело в том, что по одному гражданину, числящемуся пропавшим, таких обращений не поступало, а в отношении еще двоих информация поступала от людей, представившихся друзьями, коллегами или просто знакомыми", – сказано в заявлении.

В посольстве добавили, что новых сведений о российских гражданах, которые могли находиться в зоне бедствия, нет. При этом по одному человеку, числящемуся пропавшим, официальных запросов не поступало, а по двум другим информация приходила от людей, представившихся друзьями, коллегами или знакомыми.

Вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение произошло в Непале 26 августа. После были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Там же 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. В результате власти ввели режим повышенной готовности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточняли, что основные туристические центры Непала не были затронуты стихийным бедствием. В организации добавили, что наводнение коснулось районов вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения оказались Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини.

Министр финансов Непала Сварним Вагле сообщал, что на устранение последствий стихии нужно будет от 4 до 5 миллиардов долларов. Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьеру Балендре Шаху в связи с ЧП. По его словам, Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

По последним данным, поисковики обнаружили тела 626 погибших, еще 4 350 человек были спасены. Помимо этого, 2 456 человек, в том числе 213 иностранных туристов, числятся пропавшими без вести. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы 14 889 человек.

В списке пропавших фигурирует 7 россиян. В частности, так и не вышла на связь известный российский гид Елена Оксюз. Кроме того, продолжаются поиски основателя и педагога якутского Дома музыкантов Кирилла Третьякова. При этом еще двоих граждан РФ уже удалось спасти.

