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28 августа, 16:55

Происшествия

Семь россиян числятся пропавшими в зоне бедствия в Непале

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Семеро россиян до сих пор не найдены после наводнения. Это следует из отчета Совета по туризму Непала, в котором представлены обновленные сведения про иностранцев, пребывающих в зоне бедствия, передает ТАСС.

В отчете в графе по России указано, что всего пропали девять человек, двое из них были спасены, а семеро числятся пропавшими без вести. В их числе фигурирует известный российский гид Елена Оксюз.

Также продолжаются поиски основателя и педагога якутского Дома музыкантов Кирилла Третьякова, который незадолго до наводнения отправил друзьям фотографию с надписью о том, что он находится в Тибете, возле горы Кайлас.

Наводнение, вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем, произошло в Непале 26 августа. Из-за этого были выявлены серьезные разрушения в округе Расува. Кроме того, 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. Власти ввели режим повышенной готовности.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что основные туристические центры Непала не пострадали от наводнения. По данным организации, стихия затронула преимущественно районы вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения остаются Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини.

По последним данным, из-за стихийного бедствия погибли 538 человек. Травмы получили 73 человека, спасти удалось 3 742 граждан. Пропавшими без вести числятся 977 человек, их поиски продолжаются. В спасательных операциях задействованы почти 15 тысяч человек.

Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи со стихийным бедствием. Он подчеркнул, что Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

Власти Непала создали группу для поиска пропавших при наводнении иностранцев

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