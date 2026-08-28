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28 августа, 16:14

Культура

Скончалась мать народной артистки России Ирины Алферовой

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Мать народной артистки РФ Ирины Алферовой Ксения умерла в возрасте 103 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост в соцсетях внучки женщины, которую также зовут Ксения.

"Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабушка – олицетворение любви. Настоящей, безусловной, чистой. Пусть ее искры до вас долетят! Ловите!" – написала внучка.

Алферова родилась в 1922 году в белорусской деревне Блажки в Гомельской области. В 1941 году, сразу после школы, она отправилась добровольцем на фронт. В период Великой Отечественной войны женщина трудилась на оборонном заводе в Новосибирске, где создавала противотанковые боеприпасы.

Затем Алферова отучилась на радистку и отправилась на службу в армию. После войны она получила юридическое образование и стала работать адвокатом.

Спустя время Алферова получила звание "Почетный гражданин муниципального округа Басманный в Москве". В 2023 году, к ее 101-летию, в подъезде дома в Басманном районе установили памятную табличку в рамках проекта "Герои нашего дома".

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