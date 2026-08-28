Биохимик Ходос: поедание порошка для стирки может вызвать эффект "дырявого кишечника"

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Тренд на поедание стирального порошка может стать причиной возникновения эффекта "дырявого кишечника": в кровь начинают всасываться вещества, которые не должны туда попадать. Об этом беседе с Москвой 24 предупредил биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Вирусные видео с этим трендом начали распространяться в Сети. Школьники под определенный звук в TikTok поедают стиральный порошок ложками. Кроме того, дети начали красить роговицу глаза краской в черный или белый цвет.

Как пояснил специалист, порошки для стирки в основном имеют щелочную реакцию, содержат ферменты и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Вред для организма в первую очередь ощутим для ротовой полости, поскольку липотилическое ферменты разрушают слизистую. Это может привести к язвам, воспалениям и другим серьезным повреждениям.

"Хуже всего будет тонкому и толстому кишечнику. ПАВ взаимодействуют с липофильными веществами (мембранами клеток) и могут нанести необратимый вред, разрушая мембраны", – отметил он.

Если же человек вдыхает порошок, тот попадет в бронхи и легкие. Ходос подчеркнул, что энзимы могут травмировать стенки бронхов и альвеолы, а также повредить дыхательную систему, вплоть до удушья и астматических приступов.

При склонности к аллергии или бронхиальной астме возможен даже летальный исход: человек рискует задохнуться, если альвеолы не смогут нормально функционировать. Для этого достаточно вдохнуть лишь пару граммов порошка.

"Что касается того, что дети красят глаз, то это во многом связано с появлением препаратов, меняющих цвет радужки химическим путем, их состав не раскрывается. Это может быть очень опасно", – добавил биохимик.

При этом существует и лазерный метод, способный разрушить коричневый пигмент, преобразовав его в другой оттенок, добавил он. Таким образом некоторые офтальмологи предлагают услуги по смене цвета глаз с карих на голубые или серые. Однако это тоже опасно: остатки красителя могут повлиять на состояние глаза.

Еще более опасными эксперт назвал видео, на которых в глаз вносят красители – неизвестно, безопасны ли они. Органические или синтетические виды могут проникнуть в ткани и окрасить их. Тогда иммунная система глаза начнет бороться, выделяя цитокины, что может вызвать серьезные воспаления и повреждения тканей.

Если не выводить красители, то пигментация остается надолго, что со временем отразится на светопропускании глаза. Ходос пояснил, что с возрастом светосила глаза падает, а такая пигментация может привести к куриной слепоте – человек практически перестанет видеть в сумерках или темноте.

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