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28 августа, 17:17

Политика

Комика Незлобина внесли в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный (Александр Незлобин признан иноагентом в РФ)

Минюст России включил комика Александра Незлобина, а также еще трех человек, проект "Быть Или" и информационный ресурс "Книгижарь" в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

По данным Минюста, Незлобин распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских органов власти, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В список также вошли активистка Марина Базылюк, журналист Константин Горожанко и автоэксперт Алексей Мочалов. По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о деятельности российских органов власти и выступали против СВО.

Базылюк, помимо этого, содействовала сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины, а также участвовала в распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Горожанко и Мочалов также распространяли материалы иностранных агентов. Все трое проживают за пределами России.

Статус иностранного агента получил и проект "Быть Или". Минюст указал, что он распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, а также распространял материалы иностранных агентов и нежелательных организаций. По аналогичной причине в реестр включили информационный ресурс "Книгижарь".

Одновременно Минюст исключил из реестра священника Апостольской православной церкви Андрея Львова в связи с утратой признаков иностранного агента.

Ранее Минюст включил "Донское республиканское движение", зарегистрированное во Франции, в перечень нежелательных организаций. Оно уже было внесено в реестр иноагентов за распространение материалов нежелательных организаций, фейков о решениях властей, выступления против СВО и призывы к нарушению территориальной целостности России.

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