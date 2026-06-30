Блогера Деда Архимеда оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dedarkhimed (Дмитрий Пуркин признан в РФ иноагентом)

Блогера Дмитрия Пуркина (признан в РФ иноагентом), известного в сети как Дед Архимед, оштрафовали в Иванове за отсутствие соответствующей маркировки в телеграм-канале. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

В региональной прокуратуре уточнили, что Пуркин, включенный в реестр иностранных агентов в мае 2025 года, распространял материалы без указания того, что они произведены иностранным агентом либо связаны с его деятельностью.

Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. В прокуратуре также отметили, что в феврале 2026 года блогер уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее Пресненский районный суд Москвы привлек телеведущую Анну Монгайт (признана иноагентом в РФ) к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и назначил штраф в 40 тысяч рублей за несвоевременное предоставление сведений в уполномоченный орган.

В июле 2025 года против журналистки было возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений о ВС РФ, в августе ее объявили в международный розыск, а в октябре заочно приговорили к 5 годам колонии.