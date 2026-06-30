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30 июня, 14:22

Происшествия

ДТП с участием 18 автомобилей произошло на трассе в Нижегородской области

Фото: МАХ/"МЧС Нижегородской области"

На трассе в Нижегородской области водитель грузовика протаранил 17 автомобилей. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По предварительным данным, авария произошла 30 июня на дороге в деревне Ольгино. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовой машины не выдержал безопасную дистанцию, что и привело к ДТП.

"В настоящее время за медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия", – добавили в ведомстве.

Ранее ДТП произошло на 356-м километре трассы Волгоград – Астрахань. Женщина-водитель Ford Focus не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva. В результате погибли водитель Chevrolet и три пассажира. Водитель Ford и еще один пассажир получили ранения, их госпитализировали.

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