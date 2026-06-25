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25 июня, 19:06

Происшествия

Управлявший грузовиком подросток насмерть сбил мальчика в Ингушетии

Фото: vk.com/sledcoming

В Ингушетии 16-летний подросток, управляя грузовиком, насмерть сбил 8-летнего мальчика, сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

ДТП произошло днем 25 июня. По версии следствия, юноша, находясь за рулем грузового автомобиля и не имея водительского удостоверения, двигался по улице Сейнароева в городе Сунжа. Там он сбил несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством".

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для расследования. Также допрашиваются свидетели и проводятся иные действия, направленные на установление обстоятельств аварии.

"Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления", – добавили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге кроссовер сбил двух пешеходов на тротуаре. Водитель автомобиля съехал с трассы и совершил наезд на людей по неизвестной причине. Два человека были госпитализированы, а сам автомобилист находился в больнице в состоянии клинической смерти.

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