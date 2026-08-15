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15 августа, 11:59

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NYT: Франция, Германия и Британия создают свой формат переговоров по Украине

Франция, Германия и Британия создают свой формат переговоров по Украине – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Франция, Германия и Великобритания опасаются быть исключенными из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта и работают над собственным форматом переговоров. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на пять европейских чиновников.

По данным источников, в Европе считают, что вопрос урегулирования конфликта и отношения с Россией имеют для европейских стран принципиальное значение, поэтому они не хотят оставаться в стороне. Как пишет издание, европейские дипломаты разрабатывают формат будущих переговоров для защиты интересов Европы.

Собеседники газеты утверждают, что ведущую роль в выработке европейской позиции играют Франция и Германия. Великобритания, которая также занимает важное место в этой инициативе, проявляет осторожность: с приходом к власти нового премьер-министра Энди Бернема Лондон не хочет проверять на прочность отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что дипломатия западных стран полностью себя дискредитировала как инструмент урегулирования политических кризисов. В качества примера он привел Минские соглашения. РФ пыталась реализовать договоренности, однако украинские и западные политики позже признались, что соглашения были необходимы для выигрыша времени и наращивания поставок оружия Украине, сказал политик.

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