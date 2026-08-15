Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мнёвниковской пойме планируется построить и реконструировать примерно 3,8 километра улично-дорожной сети. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр рассказал о планах по созданию дополнительной транспортной связи между станциями метро "Мнёвники" и "Терехово", а также возведению местных улиц и проездов к крупным объектам, в том числе к Академии хоккея Александра Овечкина, баскетбольному клубу ЦСКА, многофункциональному комплексу с ареной для регби и новому зданию Большого Московского цирка.

Кроме того, на улицах появятся светофоры и остановки, чтобы открыть для горожан новые маршруты наземного городского транспорта. Для безопасности пешеходов при пересечении загруженного перекрестка запланированы реконструкция подземного перехода, расположенного на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и № 1166, а также строительство наземных переходов и тротуаров.

Собянин напомнил, что Мнёвниковская пойма – один из крупнейших центров развития города. Там продолжается возведение современного городского района с жилыми кварталами, спортивными центрами и зелеными зонами отдыха.

В 2021 году в пойме появилось две станции Большой кольцевой линии – "Мнёвники" и "Терехово". Помимо этого, была организована реконструкция улицы Нижние Мневники со строительством мостов через Москву-реку и шлюзы.

Для подъезда к строящимся жилым кварталам, спортивным сооружениям и станциям метро построены новые улицы, Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, который связал Мнёвниковскую и Филевскую поймы, а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды.

В настоящее время возводятся два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу в Крылатском и в сторону парка "Фили", а также автомобильный мост-парус, который свяжет пойму с Новозаводской улицей. Запланировано строительство и новых набережных Москвы-реки.

Всего с начала года в столице за счет городского бюджета ввели более 21 километра дорог. В январе и феврале были открыты участки Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой и Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка.

Кроме того, на юге города открыли около километра дорог для обслуживания новых жилых комплексов на территории бывшего завода имени Лихачева. В настоящее время идет надвижка пролетного строения на путепроводе на участке от Валаамской улицы до улицы Академика Королева и продолжается устройство подпорных стен и опор путепровода в створе улицы Малыгина.

