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15 августа, 11:10

Политика

Путин назначил Люкманова послом России в Египте

Фото: mid.ru

Владимир Путин назначил Артура Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Египте. Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, Люкманов стал полномочным представителем России при Лиге арабских государств (ЛАГ) по совместительству.

Ранее российский лидер назначил Андрея Подъелышева послом России в КНДР, освободив его от должности посла РФ в Нигерии. Прошлый посол Александр Мацегора скончался в декабре прошлого года. Ему было 70 лет.

До этого Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей российского посла в Катаре. Эту должность занял Артем Кожин, которого президент освободил от обязанностей посла РФ на Сейшельских Островах.

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