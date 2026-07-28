Андрей Подъелышев назначен послом РФ в КНДР

Фото: nigeria.mid.ru

Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева послом России в КНДР, освободив его от должности посла РФ в Нигерии. Это следует из указов президента, размещенных на официальном портале правовой информации.

Предыдущий посол России в КНДР Александр Мацегора умер в декабре 2025 года. Ему было 70 лет.

Эту должность он занимал с 2014-го. За достижения в своей карьере дипломат получил орден Александра Невского и два ордена Дружбы – от России и КНДР.

Ранее в Москву прибыл новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце. Он уже приступил к своим обязанностям. Предыдущий посол ФРГ в РФ Александер Ламбсдорфф уже покинул страну.

