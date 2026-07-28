Bloomberg: сенаторы США согласовали законопроект об "адских санкциях" против РФ

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Американские сенаторы от обеих партий достигли договоренности по законопроекту, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как говорится в материале, документ расширяет действующие ограничения против Ирана и наделяет президента США Дональда Трампа полномочиями вводить пошлины в размере 100% для пяти основных покупателей нефти и природного газа из России.

Уточняется, что рестрикции могут затронуть высокопоставленных политиков, военное руководство, предпринимателей и российские государственные компании. Кроме того, в ограничительные списки включат иностранные предприятия, которые поддерживают оборонно-промышленный комплекс России.

Ранее агентство сообщало, что Еврокомиссия может принять 22-й пакет антироссийских санкций уже в октябре и включить в него 1,6 тысячи компаний. В таком случае черный список Евросоюза может вырасти в 1,5 раза. Сейчас в него внесены около 3,1 тысячи предприятий и физлиц.

