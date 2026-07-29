Новый ГОСТ на творожные сырки заработает в России

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Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.

Документ вступит в силу с 1 января 2028 года, однако производители могут применять его досрочно. Новый стандарт устанавливает требования к качеству продукта, включая внешний вид, консистенцию и состав.

Согласно документу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью. Она может быть гладкой, блестящей или матовой, но не должна прилипать к упаковке или крошиться. У замороженных сырков после размораживания допускается появление капель влаги на поверхности глазури.

Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Для сырков с жирностью не более 10% допускается легкая мучнистость. Массовая доля жира в продукте должна составлять от 5 до 26%, влаги – от 33 до 55%. Содержание сахарозы не должно превышать 32%, а кислотность – 220 градусов Тернера.

В документе отмечается, что сырок не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Для производства разрешается использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. В качестве добавок допускаются ваниль, какао, корица, изюм, курага, чернослив, цукаты, орехи, арахис, кокосовая и шоколадная стружка, семена подсолнечника и другие ингредиенты.

Ранее Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на игрушечное оружие. Требования документа вступят в силу 1 января 2027 года.

Стандарт распространяется на игрушечное оружие, предназначенное для детей в возрасте до 14 лет, и устанавливает требования к таким изделиям.