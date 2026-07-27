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27 июля, 15:55

Общество

ГОСТ на игрушечное оружие начнет действовать в России с 2027 года

Фото: 123RF.com/radist

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на игрушечное оружие. Требования документа вступят в силу 1 января 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный документ.

Стандарт распространяется на игрушечное оружие, предназначенное для детей в возрасте до 14 лет, и устанавливает требования к таким изделиям.

При этом под его действие не подпадают пневматическое оружие, использующее сжатый газ, (за исключением водяных пистолетов), точные копии огнестрельного оружия, катапульты, арбалеты, рогатки и устройства для метания, которые не позиционируются производителем как игрушка.

Также исключены дротики с металлическими наконечниками, луки длиной более 1 200 миллиметров в ненатянутом состоянии и коллекционное оружие для лиц от 14 лет при наличии соответствующей маркировки на изделии или упаковке.

В документе выделены три возрастные категории пользователей. Для детей от одного года до трех лет предусмотрены игрушки простой формы, крупного размера, выполненные из мягких или цельнолитых материалов без мелких съемных деталей. К ним могут относиться мягкий пластмассовый молоточек, меч из поролона и другие.

Для детей от трех до семи лет предназначены игрушки более сложной формы, чем для раннего возраста, изготовленные из различных материалов, в том числе твердых. Это пистолеты с присосками, световые мечи, водяные пистолеты, пластиковые сабли и аналогичные изделия.

Для детей от семи до 14 лет стандарт определяет игрушки, требующие от пользователя определенных навыков, чтобы исключить применение не по назначению. Речь идет о более сложных конструкциях или крупных изделиях: наборах для метания поролоновых стрел, имитации бластеров, капсюльных пистолетах и других.

Также с 1 января 2027 года в России введут новый ГОСТ на средства для купания детей. Согласно документу, ванночки, подставки и отдельные средства для купания должны будут изготавливаться без острых кромок, опасных выступов, зон защемления и мелких отсоединяемых деталей.

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