Теракт против сотрудника ВГА Харьковской области предотвращен в Белгороде

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Теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области предотвращен в Белгороде. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, житель региона 1963 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Он прошел специальное обучение в Киеве, где его готовили по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами.

Согласно отведенной роли, подозреваемый должен был подорвать автомобиль одного из сотрудников ВГА Харьковской области. Следуя инструкциям, он изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств. Эти материалы он спрятал в подсобке своего дома.

Прибыв на территорию Белгородской области, злоумышленник по заданию кураторов установил наблюдение за сотрудниками администрации. Полученные данные он передавал сотрудникам СБУ через мессенджер Telegram.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: "Государственная измена", "Приготовление к теракту", "Прохождение обучения в целях террористической деятельности", а также "Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ведомстве.

В ФСБ напомнили, что, согласно примечанию к статье 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно предупредило органы власти или иным способом способствовало предотвращению теракта и если в его действиях нет иного состава преступления.

Кроме того, ведомство призвало вовлеченных в террористическую деятельность добровольно отказаться от совершения преступлений: в соответствии со статьей 31 УК РФ лицо не подлежит ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца.

Другой теракт ранее удалось предотвратить в Ставропольском крае. Диверсия планировалась против участника спецоперации.

Россиянин 1977 года рождения по заданию украинского куратора готовил подрыв бойца СВО. Он проводил разведку и создавал самодельное взрывное устройство. Однако противоправную деятельность удалось пресечь до ее завершения.