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28 июля, 11:46

Происшествия

Кошку погибших на Эльбрусе супругов-альпинистов не смогли найти из-за непогоды

Фото: телеграм-канал Elbrusskii_vpso

Кошку супругов-альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших во время восхождения на Эльбрус, спасателям найти не удалось. Об этом ТАСС сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

"Погода была крайне сложная, все силы были сосредоточены на поиске людей", – рассказали спасатели.

По их словам, поисковые работы осложнялись сильным ветром и снегопадом, которые сохранялись в дни поисков иностранных альпинистов.

О случившемся стало известно 26 июля, когда группа из семи альпинистов совершала восхождение на Эльбрус. Один из них спустился и сообщил, что двоим участникам стало плохо на высоте 5 100 метров.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела троих погибших и один выживший альпинист. В связи с ухудшением погодных условий поиски оставшихся трех человек временно приостановлены. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется подготовка к транспортировке тел погибших вниз. По предварительной оценке Федерации альпинизма России, причиной инцидента стали просчеты в планировании маршрута и игнорирование метеорологических прогнозов.

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