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28 июля, 11:42

Общество

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший авторский лимонад московских ярмарок

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Выбрать лучший авторский лимонад московских ярмарок смогут участники голосования в проекте "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

На выбор представлено пять рецептов. В сквере у Гольяновского пруда готовят лимонад "Маракуйя и малина" на основе замороженной малины и пюре из маракуйи. На Кварцевой улице можно попробовать "Северное сияние" – напиток из чая анчан и сиропа личи приобретает фиолетово-синий цвет и сладковатое послевкусие.

Для любителей легкой кислинки создан вариант "Клюква – апельсин" – его подают в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре. Лимонад "Смородина – мята" предлагают сразу в трех точках: на улицах Авиационной, Свободы и на Ярославском шоссе. Еще один вариант – "Огуречный лайм" – представлен в проезде Березовой рощи.

Лимонад, набравший наибольшее количество голосов, будет продаваться со скидкой 20% в соответствующем кафе на ярмарке с 15 августа по 13 сентября. Участники голосования также получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором жители столицы определят лучшие открытые бассейны проекта "Лето в Москве". Само голосование состоит из нескольких вопросов. Сначала участники расскажут о любимых местах для купания в жару – открытых бассейнах, крытых комплексах и природных водоемах. Затем активные граждане смогут отметить, в каких городских и парковых бассейнах они хотят поплавать этим летом.

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