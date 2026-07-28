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28 июля, 11:29

Безопасность

Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже садовой мебели

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Мошенники стали обманывать дачников с помощью фейковых сайтов по продаже садовой мебели. Об этом заявил News.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Люди нацелены обустроить свой уютный участок: купить красивое ротанговое кресло, качели, стильный обеденный стол для веранды за копейки или большой и удобный бассейн почти даром. И именно этим пользуются интернет-мошенники", – сказал эксперт.

Щербаченко отметил, что в интернете много объявлений о продаже мебели с заманчивыми ценами. По его словам, мошенники в основном следуют одной схеме: они настаивают на предоплате для бронирования или оплате доставки товара. Как только жертва перечисляет деньги фейковому продавцу, тот сразу исчезает.

Эксперт подчеркнул, что не стоит отправлять предоплату на карты частных лиц, даже если те предоставляют "гарантии", присылают фото паспорта и других документов.

Ранее аферисты придумали новую схему обмана дачников с ускоренной поверкой счетчиков онлайн. Уточнялось, что жертва оформляет заявку и диктует код из СМС, после чего мошенники получают доступ к аккаунту.

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