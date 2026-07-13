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13 июля, 04:29

Безопасность

Мошенники начали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Злоумышленники начали активно использовать функцию внесения наличных через банкоматы по QR-коду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

По информации ведомства, схема строится на том, что жертву убеждают отправиться к банкомату, после чего пересылают в мессенджер сгенерированный QR-код или его скриншот.

Этот код нужен якобы для безопасного пополнения счета, однако на деле с его помощью терминал идентифицирует счет мошенников, и внесенные гражданином средства мгновенно зачисляются злоумышленникам.

Ранее россиян предупредили о новой волне мошеннических вербовок в дропперские схемы. Преступники делают ставку на объявления о "легком заработке" в популярных мессенджерах и социальных сетях. При этом сам механизм вовлечения строится на предложении сдать в аренду банковскую карту.

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