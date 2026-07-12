Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. На данный момент на подлете к столице сбито уже 50 вражеских дронов.

Отражение атаки продолжается с пятницы, 10 июля. Ранее мэр Москвы также сообщал, что за сутки в сторону Московского региона было выпущено около 300 дронов. Большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах.

Кроме того, на фоне беспилотной угрозы ограничительные меры введены в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами.