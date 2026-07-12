Europe 1: 300 человек эвакуировали во Франции из-за угрозы нападения на еврейскую общину

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Около 300 человек эвакуировали в коммуне Сарсель под Парижем после предупреждения спецслужб о возможной атаке на еврейское сообщество. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Поздно вечером в субботу, 11 июля полиция получила сообщение о подозрительном автомобиле, припаркованном рядом с синагогой. После этого началась эвакуация посетителей кинотеатра и расположенных поблизости ресторанов.

Прибывшие на место саперы обнаружили в машине ружье с семью патронами и пистолет с десятью патронами. По данным Europe 1, разведка не исключала, что в машине могла находиться взрывчатка, предназначенная для нападения на еврейскую общину.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил телеканалу BFMTV, что мотивы произошедшего пока не установлены, как и личности подозреваемых.

"Ведется расследование, которое прольет свет на все обстоятельства этого дела", – сказал глава МВД.

Ранее в Дамаске прогремела серия взрывов, в результате которых пострадали 18 человек, включая четырех полицейских, а также замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуш. Взрывные устройства обнаружили в центре города до активации, но саперы не успели их разминировать.

Взрывы произошли недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, однако в момент инцидента его там не было, угрозы для политика не возникло.