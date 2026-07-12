Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Пухов LIVE"

Украинский беспилотник ударил по автобусной остановке в Энергодаре. Об этом рассказал глава города Максим Пухов.

"В результате погибла женщина 1971 года рождения <...> Четыре человека получили ранения", – написал он в MAX.

По словам Пухова, троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один человек госпитализирован. Также дронами был атакован магазин, пострадавших нет.

Кроме того, беспилотник ВСУ взорвался возле детского отделения медсанчасти Энергодара. Пострадавших нет, идет оценка ущерба.

Ранее специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили наличие значительных повреждений в Энергодаре. Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на Запорожской АЭС.