Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 12:14

Происшествия

Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Пухов LIVE"

Украинский беспилотник ударил по автобусной остановке в Энергодаре. Об этом рассказал глава города Максим Пухов.

"В результате погибла женщина 1971 года рождения <...> Четыре человека получили ранения", – написал он в MAX.

По словам Пухова, троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один человек госпитализирован. Также дронами был атакован магазин, пострадавших нет.

Кроме того, беспилотник ВСУ взорвался возле детского отделения медсанчасти Энергодара. Пострадавших нет, идет оценка ущерба.

Ранее специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили наличие значительных повреждений в Энергодаре. Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на Запорожской АЭС.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика