Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"

Аэропорт Жуковский отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов и связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Кроме того, на фоне ограничительных мер возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аэропорты Внуково и Домодедово также перешли к режиму работы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения в авиагаванях ввели на фоне атак вражеских БПЛА. Всего на данный момент силы ПВО Минобороны отразили атаку уже 29 направлявшихся к Москве вражеских беспилотников.