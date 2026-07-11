Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 22:51

Общество

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

В настоящий момент специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции. Для того, чтобы оперативно пропускать осадки в водосточную сеть, дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", а также специалисты и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Помимо этого, на круглосуточном дежурстве – аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Ранее на Москву обрушился очень сильный ливень, в связи с чем был продлен желтый уровень погодной опасности. До конца суток субботы, 11 июля, сохранятся дождь, гроза и град, а также ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Жителей и гостей города призвали отказаться от нахождения на улице и по возможности оставаться дома. В том случае, если это невозможно, нужно не укрываться под деревьями и не парковать рядом автомобили. При возникновении чрезвычайной ситуации можно обратиться по номерам 112, +7 495 539⁠-53⁠-53, +7 495 632⁠-58⁠-46, +7 495 657⁠-87⁠-03.

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