Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 17:33

Общество

"Мосводосток" дежурит на улицах столицы на фоне непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фоне непогоды ГУП "Мосводосток" дежурит на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сейчас специалисты проверяют поверхность решеток и камер водоприемных колодцев на наличие возможного мусора. В случае его обнаружения выполняют оперативную очистку.

Кроме того, на улицах дежурят бригады и специализированная техника "Мосводостока" – это необходимо для беспрепятственного пропуска дождевых осадков в городскую водосточную сеть.

Ливневый дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице в период с 17:00 до 23:00, предупредили на официальном портале мэра и правительства Москвы. Помимо этого, ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Жителям и гостям города посоветовали быть осторожными и не укрываться под деревьями, а также избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Автомобилисты, в свою очередь, должны внимательно следить за дорожной ситуацией – не совершать внезапных маневров и парковать машины в безопасных местах. При чрезвычайной ситуации нужно обратиться в экстренные службы по единому номеру: 112.

В пресс-службе столичного Дептранса также предупредили о непогоде и призвали использовать метро для поездок. Однако если без автомобиля обойтись нельзя, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Перед пешеходными переходами нужно заранее снижать скорость и во время движения не отвлекаться на телефон.

Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись при этом, что водитель обратил внимание и полностью остановил машину. Помимо этого, стоит переждать в помещении грозу и ливень.

"Берегите себя. В непогоду внимание на дороге особенно важно", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в режим повышенной готовности переведены городские службы. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады, а в местах возможного скопления воды размещена специальная техника.

До вечера субботы, 11 июля, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночное время ожидаются дожди, грозы и мощные порывы ветра. Специалист центра погода "Фобос" Евгения Тишковец указал на то, что как в субботу, так и в воскресенье, 12 июля, город накроют аномальные ливни. Может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, то есть почти 80% от обычного месячного объема осадков.

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