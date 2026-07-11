ВС РФ ночью поразили предприятие "Аэродрон" в Киеве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные в ходе ночного удара поразили предприятие "Аэродрон" в Киеве, которое разрабатывает БПЛА "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в украинской столице поражено предприятие "Фанплит", осуществляющее сборку и хранение беспилотников "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров. Объект замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать настоящее назначение предприятия от разведки и легально перемещать грузы, рассказали в оборонном ведомстве.

Армия России также атаковала порт Измаил в Одесской области – важнейший альтернативный узел для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реке Дунай. В ходе удара поражены склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ), наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой.

ВС РФ ударили и по порту Южный – еще одному логистическому узлу для ВСУ. Поражены объекты инфраструктуры для хранения военных грузов и резервуары с ГСМ. Более того, российские бойцы ударили по порту Черноморск.

"Порт Черноморск <...> обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ. В ходе удара поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения", – добавили в министерстве.

Российские военные нанесли групповой удар в ночь на 11 июля. Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники.

До этого ВС РФ с помощью дронов "Гербера сикер" ударили по месту запуска беспилотников и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Доброполье.