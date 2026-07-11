Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Татарстане

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Девять человек госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане. Об этом РИА Новости заявил представитель республиканского Минздрава.

"В Альметьевской районной многопрофильной больнице сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо – с травмами средней и легкой степени тяжести, двое – тяжелые. В Лениногорскую ЦРБ госпитализированы три человека", – рассказал собеседник агентства и уточнил, что всем пострадавшим оказывается медпомощь.

Автобус принадлежит "Национальной туроператорской компании" (Башкирия) и был передан в аренду частному перевозчику, рассказала директор компании Нурия Доганер. Она уточнила, что транспортное средство было исправно на момент передачи в аренду – осенью 2025 года.

В прокуратуре Татарстана ТАСС сообщили, что причиной аварии мог стать выбор водителем автобуса небезопасной скорости. Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место ДТП выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов.

Междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе "Кузайкино – Нурлат" вблизи села Ибраево Каргали ночью 11 июля. В салоне находились 46 человек, в том числе два водителя и двое детей. За медицинской помощью обратились 15 человек, несовершеннолетних среди них нет.

К ликвидации последствий аварии привлекли 39 человек и 14 единиц техники, в том числе воздушное судно. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД.