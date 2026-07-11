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11 июля, 08:40

Город

"Мосбилет" рассказал о пяти причинах посетить детский день в Музее космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Музей космонавтики приглашает жителей и гостей столицы на Детский день, который пройдет 11 июля. Программа включит в себя лекцию, мастер-класс, показ мультфильма и квиз. Сервис "Мосбилет" назвал пять причин посетить это мероприятие.

Благодаря первой гости смогут узнать о том, как человечество осваивало внеземное пространство. В 11:30 в музейном кинозале состоится лекция "Космонавтика вчера и сегодня", в рамках которой эксперты расскажут о ключевых этапах развития космических технологий, первых животных и спутниках в космосе, первых пилотируемых полетах и о том, почему люди стремятся исследовать это пространство. Лекция поможет развеять мифы и раскроет интересные факты.

Второй причиной названа возможность забрать домой собственного космонавта. В 12:30 и 15:00 в зоне ЦУПа пройдет мастер-класс "Космическая живопись". Дети под руководством аниматоров нарисуют астронавта в невесомости, а готовые холсты смогут взять на память. На занятии будут предоставлены гуашь и трафареты.

Третьей причиной стал просмотр "космического" мультфильма. В 13:00 и 16:30 состоится показ сразу нескольких серий анимационного произведения "Цветняшки", посвященных теме космоса. В игровой форме юные зрители познакомятся с научно-техническими достижениями и атмосферой космических путешествий, а музыка и добрые сюжеты помогут расширить их кругозор.

Завершит день четвертая причина, в рамках которой горожане смогут проверить свои знания по соответствующей теме. В 17:00 в кинозале музея гостей будут ждать на квизе "Окунаемся в космонавтику". Вопросы включат факты об отечественной космической программе, первых запусках и биографиях космонавтов.

Вместе с тем на протяжении всего дня у посетителей будет возможность познакомиться с богатой коллекцией музея, насчитывающей более 7 тысяч экспонатов. Горожане увидят историю освоения космоса, от проектов Константина Циолковского до современных орбитальных станций, первые спутники, скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова, а также макеты мировых космодромов.

Билеты в Музей космонавтики можно приобрести в сервисе "Мосбилет" без комиссии и наценок.

Немногим ранее свои двери открыла и экспозиция "Первые в космосе", посвященная 65-летию полета Гагарина. Она доступна в выставочном зале Московского архитектурного института (МАРХИ).

Экспозиция объединяет 10 работ, выполненных в разных техниках: графика, макеты, а также цифровые 3D-проекты, воплощенные в печатных моделях. Среди них – эскизы космической станции, проект выставочного павильона космических исследований на Камчатке и гостевой домик космонавта с обсерваторией для наблюдения за звездами.

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