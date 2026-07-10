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10 июля, 20:09

Происшествия

Возгорание произошло на крыше ТЦ "Терабит" в подмосковном Красногорске

Фото: Москва 24

Возгорание произошло на крыше ТЦ "Терабит" в подмосковном Красногорске, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Как заявили в пресс-службе местной администрации, к месту ЧП выдвинулись 9 автоцистерн и 2 автолестницы. К настоящему моменту пожар локализован. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Согласно сведениям от пресс-службы областного ГУ МЧС РФ, сигнал о пожаре в торгово-складском помещении размером 100 на 30 метров поступил в 19:28 по местному времени. В ликвидации участвуют 41 сотрудник и 14 единиц техники, включая 18 спасателей и 6 машин от МЧС.

Еще один пожар в Московской области ранее произошел в городе Солнечногорск. Там загорелся автосервис с пристройкой. Огонь суммарно охватил 800 квадратных метров.

На момент прибытия спасателей деревянно-каркасное здание предприятия горело на 600 "квадратах", а пристройка – на 200. Локализовать возгорание удалось спустя примерно 1,5 часа.

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