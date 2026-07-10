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10 июля, 19:55

Политика

Посольство РФ будет добиваться наказания для осквернивших советское кладбище в Нидерландах

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Stichting Sovjet Ereveld

Посольство РФ в Нидерландах будет добиваться проведения скорейшего расследования осквернения кладбища советских солдат под Лесденом и привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

"Держим вопрос об осквернении надгробий на мемориале "Советское поле славы" на самом пристальном контроле. Находимся в плотном контакте с руководством фонда данного воинского захоронения", – подчеркнули в посольстве.

Там также добавили, что особую тревогу вызывает тот факт, что объектом нападения стало место, где покоятся представители разных народов бывшего Советского Союза.

Представители посольства намерены посетить кладбище после проведения там следственных действий.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили кладбище советских солдат в Нидерландах. Всего осквернению подверглось около 150 надгробий – их облили красной краской.

Полиция уже начала расследование, а мемориальный комплекс закрыли в связи с проведением следственных действий.

Мемориальный комплекс "Советское поле славы" был открыт на кладбище Эревелд под нидерландским Лесденом в 1948 году. Здесь похоронены 865 советских бойцов, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.

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