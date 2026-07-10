В летней студии телеканала Москва 24 пройдут открытые лекции проекта "Мослекторий"

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 приглашает присоединиться к записи телевизионных версий сразу двух лекций просветительского проекта "Мослекторий". Ведущими станут москвовед Александр Усольцев и искусствовед, историк архитектуры Галина Минакова.

Программу откроет лекция "Москва не сразу строилась", посвященная столице 1930-х годов. Именно в этот период город пережил кардинальные изменения. Уютные купеческие улочки и звон колоколен уходили в прошлое, уступая место масштабным магистралям и монументальным зданиям.

Первый экспертный гость расскажет, как власти прошлого века решились на перестройку Москвы и какие задачи ставили перед собой архитекторы. Слушатели узнают, как Тверская стала улицей Горького, зачем передвигали целые дома, почему исчезли Сухарева башня и Красные ворота и по каким причинам так и не был возведен грандиозный Дворец Советов.

В рамках второй лекции "Советский авангард" Минакова, известная своими авторскими маршрутами, показывающими Москву с неожиданных сторон, объяснит гостям, почему после революции архитектура резко отказалась от привычного декора, как конструктивизм превратил здания в функциональные машины для жизни и почему советский авангард стал одним из самых влиятельных архитектурных направлений XX века. Также речь пойдет о том, какие идеи, родившиеся в СССР, изменили архитектурные тенденции по всему миру.

Обе лекции пройдут 13 июля в летней студии Москвы 24, расположенной на Тверской улице, дом 18, корпус 1, напротив выхода № 2 станции метро "Тверская". Начало запланировано на 20:00 и 21:00 соответственно. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.

Сферическая зеркальная летняя студия телеканала начнет свою работу с 11 июля. Ее разработка велась совместно с комплексом градостроительной политики и строительства в рамках проекта "Лето в Москве".

Пространство станет еще одной площадкой для открытого диалога о развитии города. При этом студия будет жить полноценной телевизионной жизнью. Например, днем на "Интервью" будут приходить известные деятели культуры, спорта, ученые, актеры, руководители департаментов, министры правительства столицы.