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09 июля, 10:00

Город

Телеканал Москва 24 построил в центре Москвы сферическую зеркальную студию

Фото: Москва 24

Телеканал Москва 24 построил в центре столицы сферическую зеркальную летнюю студию. Она расположена по адресу улица Тверская, дом 18, корпус 1, и начнет работать с 11 июля.

Студия создана совместно с комплексом градостроительной политики и строительства Москвы в рамках проекта "Лето в Москве". Пространство выполнено в виде полупрозрачной круговой конструкции с зеркальными панелями и вертикальной светодиодной подсветкой.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что новая студия станет еще одной площадкой для открытого диалога о развитии города.

"Лекции ведущих экспертов и кинопоказы помогут по-новому взглянуть на историю и перспективы строительной отрасли Москвы. Такой формат делает профессиональные знания доступными для самой широкой аудитории и помогает вовлекать жителей в обсуждение будущего города", – поделился Овчинский.

Например, к 70-летию Дня строителя здесь пройдут лекции о градостроительстве и архитектуре от ведущих экспертов отрасли, а также показ фильмов о градостроительном развитии столицы.

Откроет летнюю студию лекция ведущего телеканала Москва 24, москвоведа Виталия Калашникова: "Тверская: главные секреты главной улицы". А вечером гостей ждет премьера документального фильма "Профессия Архитектор".

При этом студия будет жить полноценной телевизионной жизнью. Днем на "Интервью" придут известные деятели культуры, спорта, ученые, актеры, руководители департаментов, министры правительства Москвы. В вечернее время здесь будет записываться просветительский проект "Мослекторий".

Кроме того, в студии будут работать коллеги с радио "Москва FM". В прямой эфир шоу "Вечерняя передача" в понедельник и вторник выйдут Игорь Сирин и Максим Пастушенко, а в среду и четверг – Максим Ракитин с Владом Кутузовым.

По выходным москвичи смогут увидеть внутреннюю телевизионную кухню и посмотреть легендарные фильмы. Также соцсети Москвы 24 запустят интерактив: с 18 июля по субботам и воскресеньям все желающие смогут попробовать себя в роли телеведущих.

Помимо этого, телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет здесь серию кинопоказов ярких картин о большой стройке и самых запоминающихся строителях в кино. Можно будет увидеть фильмы Эльдара Рязанова, Александра Зархи, Олега Ефремова и других.

Расписание мероприятий и правила посещения доступны на сайте.

Ранее медиахолдинг "Москва Медиа" стал победителем в двух номинациях книжного "Оскара" – конкурсе профессионального мастерства "Ревизор". Руководитель проекта "Сити" телеканала Москва 24 Евгения Смурыгина одержала победу в номинации "Журналист года".

При этом лучшими в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали два книжных радиопроекта холдинга.

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