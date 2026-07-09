В Иркутской области обнаружили тела пропавших во время сплава мужчины и ребенка

Фото: МАХ/"Следком38"

Тела мужчины и ребенка, которые пропали во время сплава по реке Иркут, обнаружены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК Иркутской области.

Родственники уже провели опознание. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия.

Зарегистрированная туристическая группа вместе с четырехлетним мальчиком сплавлялись по реке Иркут в Шелеховском районе Иркутской области 3 июля. Во время привала ребенок попал в воду, его унесло течением.

На помощь ему бросились двое мужчин, но в последствии они тоже пропали. По факту случившегося завели уголовное дело. Поисками занимаются спасатели и волонтеры.

Организатора сплава задержали. Им оказался 41-летний бизнесмен.