09 июля, 11:59Происшествия
В Иркутской области обнаружили тела пропавших во время сплава мужчины и ребенка
Фото: МАХ/"Следком38"
Тела мужчины и ребенка, которые пропали во время сплава по реке Иркут, обнаружены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК Иркутской области.
Родственники уже провели опознание. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия.
Зарегистрированная туристическая группа вместе с четырехлетним мальчиком сплавлялись по реке Иркут в Шелеховском районе Иркутской области 3 июля. Во время привала ребенок попал в воду, его унесло течением.
На помощь ему бросились двое мужчин, но в последствии они тоже пропали. По факту случившегося завели уголовное дело. Поисками занимаются спасатели и волонтеры.
Организатора сплава задержали. Им оказался 41-летний бизнесмен.