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09 июля, 11:51

Происшествия

В Краснодаре задержан россиянин, готовивший теракт против военного в Москве

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Краснодаре задержали россиянина, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Москве по заданию СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, а также пункта "в" части 3 статьи 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт").

Согласно данным ведомства, задержанный 1978 года рождения должен был атаковать военного с помощью дрона с самодельным взрывным устройством (СВУ) в момент, когда тот заходил бы в жилой дом. Для подготовки нападения мужчина арендовал квартиру в Москве и установил там две камеры для дистанционной слежки.

В ФСБ добавили, что фигурант ранее прошел на Украине подготовку по стрельбе и изготовлению взрывных устройств, а также должен был отправиться в Киев для дополнительного обучения под руководством сотрудников западных спецслужб. На территорию России он прибыл через Кишинев и Ереван.

"В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником", – говорится в сообщении.

При задержании у злоумышленника нашли СВУ с массой взрывчатого вещества 600 граммов, а также телефон, где хранилась переписка с куратором, видеокамеры и средства маскировки. Мужчина дал признательные показания.

Кроме того, выяснилось, что задержанный был судим в России за кражу и разбой в 2002 году. После отбытия наказания он переехал на Украину и проживал с семьей в Днепре.

Также ранее ФСБ сорвала подготовку еще одного теракта, планировавшегося Киевом, против высокопоставленного военного в Москве. В рамках уголовного дела о приготовлении к теракту и госизмене задержана гражданка России 2001 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами в 2024 году для разведки и выявления целей в Москве и Санкт-Петербурге.

Куратор имитировал влюбленность, обещая девушке продолжение отношений после теракта. Она выполняла задания по сбору IP-адресов Wi-Fi в заведениях Петербурга, затем переехала в Москву для слежки за военным, понимая, что целью является его ликвидация, и подготовила съемную квартиру для исполнителя. Фигурантка признала вину и была заключена под стражу.

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