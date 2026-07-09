Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аварийный роуминг запущен в 5 городах и 10 районах Крыма, сообщил глава комитета по информационной политике, технологиям и связи крымского парламента Иван Манучаров.

"Зона действия аварийного роуминга расширена", – сказал Манучаров в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, то есть аварийная связь была доступна в Первомайском, Красноперекопском, Красногвардейском, Джанкойском районах и городе Армянске. Теперь зону расширили на Судак, Бахчисарай, Белогорск, Евпаторию, Черноморский, Кировский, Нижнегорский, Раздольненский, Советский и Сакский районы.

Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно заранее включить соответствующую функцию.

В июле в Крыму впервые ввели услугу аварийного роуминга на случай перебоев со связью из-за нестабильного электроснабжения. Гражданам будут доступны звонки и СМС без дополнительной платы. Аварийный роуминг в сети "Вин мобайла" открыт для абонентов оператора "Миранда", а для абонентов "Вин мобайла", "Волны", "+7Телеком" – в сети "Миранды".

